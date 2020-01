O ex-vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, José Graça, disse esta terça-feira, no Tribunal de Leiria, que o ex-vereador Bruno Gomes, arguido no caso de reconstrução das casas ardidas, "não retirou qualquer vantagem" e que "acompanhou obras como técnico".



No segundo dia de instrução foi ainda ouvido António Silva, engenheiro na câmara, que destacou "a pressão na reconstrução. O Bruno nunca foi desviado da função de técnico".

