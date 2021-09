Testemunhas no caso do homicídio do rapper Mota Jr voltam a tribunal

Estão a ser ouvidas várias testemunhas do caso do homicídio do rapper David Mota Jr no tribunal de Sintra, esta quarta-feira.O assalto ao cantor, assassinado em março do ano passado, rendeu 1600 euros ao gangue. Depois de sequestrarem o músico à porta de casa o grupo voltou à habitação do cantor e roubou várias peças em ouro.Dois dias depois um individuo foi a uma loja de compra e vende de outro no Barreiro e levou vários fios e anéis de ouro de David Mota.Um dos inspetores da polícia judiciária que investigou o sequestro e homicídio descreveu o cenário de horror quando chegaram à casa do cantor em Sintra. Avançou que horas após a ocorrência o grupo regressou à casa do cantor.Durante a manhã desta quarta-feira vão continuar a ser ouvidas as testemunhas do caso. Estão presentes em tribunal três dos quatro arguídos.