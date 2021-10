Testemunhas do processo E-Toupeira não comparecem em tribunal devido a jogo do Benfica

Estava marcada para esta quarta-feira a inquirição dos funcionários do Benfica no processo E-Toupeira, a diligência acabou por sofrer alteração e foram agendadas outras testemunhas visto que alguns dos que tinham inquirição marcada alegaram motivações profissionais - o Benfica joga esta quarta-feira na Luz, às 20h00, com o Bayern Munique, em partida a contar para a Liga dos Campeões.As testemunhas trabalham na organização do jogo e, por isso, pediram o adiamento da audição.A juíza acabou por agendar outras testemunhas.