Testes de ADN confirmam que corpo carbonizado dentro de carro é de empresário

José Fernandes Cachada apareceu morto dentro de carro há quase um mês em Vieira do Minho.

Por Liliana Rodrigues | 08:51

Os testes de ADN confirmam que o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, em Vieira do Minho, há quase um mês, é do empresário José Fernandes Cachada, de 42 anos.



A vítima vai a sepultar no próximo sábado, depois da missa que se realiza às 15h00, na Igreja Paroquial de Carrazedo, em Amares - localidade onde residia com a mulher e dois filhos menores de idade.



O caso continua envolto em mistério e a PJ de Braga, que investiga, ainda não excluiu a hipótese de homicídio. A autópsia não foi conclusiva quanto à causa da morte do conhecido empresário, sócio-gerente da exploração avícola Pintobar , e as perícias ainda não permitiram apurar as causas do incêndio do veículo.