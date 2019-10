Thomas Cook deve 15 milhões de euros a empresas algarvias

A falência do operador turístico britânico Thomas Cook deixou dívidas de cerca de 15 milhões de euros a empresas algarvias, segundo um levantamento realizado pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).Elidérico Viegas, presidente da AHETA, explica que estão em causa valores "por serviços já prestados e faturados". No total, foram afetadas 32 empresas, sendo que algumas delas têm mais do que um empreendimento turístico. Houve empresas que sofreram prejuízos de quase dois milhões de euros em resultado da falência.Além disso, o dirigente associativo revela que há a registar "um prejuízo indireto de cerca de três milhões de euros", respeitantes a reservas que já estavam feitas, através da Thomas Cook, em unidades turísticas da região.Apesar do forte impacto da falência do operador turístico no Algarve, Elidérico Viegas diz que "não há risco de empresas terem de fechar". Refira-se que, por ano, as unidades turísticas algarvias faturam mais de 700 milhões de euros.Entretanto, a AHETA apela à Autoridade Tributária que permita que as empresas lesadas possam abater o IVA sem esperar pela decisão judicial sobre a falência, que pode demorar algum tempo. É que, caso contrário, "não recebem e ainda têm de pagar", realça Elidérico Viegas.Em relação à linha de apoio disponibilizada pelo Governo, a AHETA pede que o período de carência e amortização passe de "três para seis anos".