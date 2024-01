Filomena Silva, tia da mulher desaparecida há mais de três meses na Murtosa, tem recebido várias ameaças nas redes sociais. Chamam-lhe nomes, a ela e à família.Ainda assim, Filomena não baixa os braços e continua a dar a cara pela sobrinha Mónica todos os dias. Tem sido ela o rosto da família, da esperança e do sofrimento.Acompanhou todas as diligências e promete continuar. Uma família destruída, do dia para a noite, mas que continua a lutar para que seja feita justiça.