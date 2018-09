Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tia de triatleta estranha local onde corpo foi encontrado

Família quer respostas para a morte do triatleta Luís Grilo.

Por Mónica Palma | 01:30

A família do triatleta Luís Miguel Grilo acredita que o local onde apareceu o cadáver da vítima, a 24 de agosto, em Avis, mais de um mês após ter desaparecido, foi uma escolha intencional dos homicidas, para levarem a PJ a suspeitar dos tios de Rosa Grilo e do engenheiro informático morto.



"Não sei se seria para incriminar alguém da família. Quem é que ele ou eles querem incriminar? Quem matou o Luís sabia o que estava a fazer", disse ao CM Isaltina Pina, casada com o tio de Rosa Grilo.



Para a familiar, o crime foi bem planeado até à escolha do local onde o corpo foi encontrado. O mistério da morte do triatleta continua por resolver, mais de dois meses depois.



A PJ continua a investigar, sem que se tenha registado qualquer detenção. Luís Miguel Grilo desapareceu a 16 de julho, após sair para um treino de bicicleta.



O corpo apareceu mais de um mês depois, a 134 quilómetros, numa zona de mato, sem roupa e com um saco na cabeça.