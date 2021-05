Tia de vítima do Meco revela que pai do jovem se tornou amargurado por não ter percebido o que se passou nessa noite

Fátima, tia e madrinha de Tiago Campos, uma das vítimas, revela em tribunal os efeitos que a morte do sobrinho tiveram no irmão José Campos. Segundo Fátima, o pai de Tiago tornou-se uma pessoa amargurada após a morte do filho.







Arrancou esta quarta-feira mais uma sessão do julgamento do processo cível do caso Meco em que as famílias dos seis jovens que morreram durante uma praxe em 2013 reclamam indemnizações no valor global de 1,3 milhões de euros.Fátima, tia e madrinha de Tiago Campos, uma das vítimas, revela em tribunal os efeitos que a morte do sobrinho tiveram no irmão José Campos. Segundo Fátima, o pai de Tiago tornou-se uma pessoa amargurada após a morte do filho.O primo de Tiago Campos confirma as alegações de Fátima, apontando José como uma pessoa "alegre e extrovertida" antes da morte do filho que nunca superou a perda. "Tornou-se uma pessoa revoltada, frustrada e com uma tristeza profunda", revela.

Esta testemunha diz ainda que chegou a ouvir dizer que João Gouveia, o dux, e os pais das vítimas chegaram a ter encontro marcado, mas no dia do encontro, apenas apareceu a irmã do antigo dux. Esta revelou que o irmão não estaria presente no encontro.