Inês Tomás usou recentemente a rede social TikTok para partilhar vídeos com a filha Jéssica. São imagens de uma criança feliz, em contraponto aos depoimentos dos vizinhos. Esses revelam uma criança triste, frequentemente ao deus-dará. “Estava sempre com a mãe no café junto à GNR. Muitas vezes batia-lhe e ralhava à frente de todos”, conta uma vizinha.









