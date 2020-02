"Tinha marcas de pneus": Inspetor da PJ que encontrou corpo de Marco Ficini relata pormenores

A primeira pessoa a chegar junto do corpo de Marco Ficini, no dia 22 de abril de 2017, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, foi um inspetor da PJ que passava no local na altura em que tudo aconteceu.Esta terça-feira, ao coletivo de juízes, o inspetor relatou que viu "bastantes indivíduos a correr" na direção oposta à rotunda Cosme Damião e que, quando chegou junto do corpo do adepto italiano, viu um "carro de cor branca a fazer marcha-atrás", que parou a uns 15 metros do corpo. Ainda ouviu um dos ocupantes, que saiu para fora do veículo, dizer: "Vamos embora que ele é dos deles".O inspetor prestou auxílio a Ficini, mas este "já não apresentava sinais vitais". "O corpo tinha marcas de pneus e junto à cabeça estava uma grande poça de sangue", descreveu.O inspetor chamou o INEM e ainda começou uma perseguição ao carro que viu em fuga, mas acabou por perdê-lo. Quando voltou à rotunda, já estavam no local o INEM e a PSP.Durante a segunda sessão do julgamento foi ainda ouvido Danilo Ossuman, arguido no processo, que afirmou que no dia em que tudo aconteceu apenas esteve no estádio de Alvalade. Luís Pina, o condutor do carro que terá atropelado Ficini, deve falar na próxima sessão.