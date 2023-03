"Tinham pulgas e carraças": Vizinho descreve cenário desolador onde viviam as três crianças retiradas aos pais em Setúbal

De imediato foi dada ordem para as crianças serem retiradas da guarda dos pais antes de serem assistidas no hospital.



O homem foi libertado depois do pagamento da multa e o casal identificado pelos crimes de exposição ao perigo e abandono.



O estado dos três menores, com idades entre os dois e os seis anos, retirados na última quarta-feira aos progenitores pela PSP de Setúbal já era conhecido pelos moradores da rua onde as crianças viviam. A revelação foi feita por um vizinho ao"Quem vive nesta rua já via o que se passava aqui", referiu. Gonçalo conta ainda que o casal gritava com os menores e que houve uma vez que apareceram nus. "[As crianças] tinham pulgas e carraças", adiantou.A descoberta das condições a que as crianças estavam submetidas foi feita na última quarta-feira devido a uma multa. A polícia deslocou-se à habitação para deter o pai dos menores e foi confrontada com a situação. A casa não tinha portas nem janelas e a família dormia toda num único colchão.De acordo com o vizinho, os progenitores, de 23 e 25 anos, não tinham profissão, "andavam só no ferro velho". Os filhos ajudavam os pais na sucata.