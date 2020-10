Um gerente de loja, de 28 anos, foi acusado pelo Ministério Público de Setúbal por abuso sexual de duas meninas durante três verões (2015 a 2017). Quando os crimes tiveram início, as vítimas, que são irmãs, tinham 9 e 11 anos. O pedófilo foi investigado e apanhado pela PJ de Setúbal.





De acordo com a acusação, a que oteve acesso, as meninas estavam emigradas na Suíça e vinham a Setúbal no verão para passar tempo com a família. Ficavam em casa do avô materno. O abusador era namorado de uma tia das vítimas.

Quando o avô e a tia saíam de casa para trabalhar, as crianças eram deixadas sozinhas com o homem, “cabendo-lhe a guarda e cuidado destas, sendo visto por estas como tio”. Foi nessas circunstâncias que, de acordo com o Ministério Público, o homem abusou das duas meninas.





Segundo os atos na acusação, o homem chegou a despir e abusar das vítimas enquanto dormiam. Outras vezes foi durante jogos de “verdade ou consequência” e noutras foi violento. Está em liberdade.