Tio que abusava de menina fica em prisão preventiva

O homem que abusou sexualmente de uma sobrinha durante sete anos, em Sesimbra, ficou em prisão preventiva, com possibilidade de ir para casa com vigilância eletrónica.



A jovem, agora com 15 anos, era abusada na garagem, pelo tio agora com 42 anos. Conforme os anos foram passando, a gravidade dos abusos aumentou e a rapariga acabou por contar os crimes ao namorado.

O rapaz denunciou o caso à mãe que alertou as autoridades policiais. A família da vítima não acreditou na menor, mas os exames médicos e perícias psicológicas feitas à jovem confirmaram que a menor dizia a verdade.

O pedófilo trabalhava por turnos e conseguia estar sozinho com a sobrinha em casa dos pais (avós da vítima).