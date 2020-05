A Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, em Odemira, denunciou vários "atos de vandalismo no Cemitério do Galeado, tendo sido retiradas placas de pedra e flores de alguns túmulos, bem como ossadas do ossário geral, e atiradas para trás do muro do cemitério".



A autarquia já reportou o caso à GNR e apela à população que, caso tenha visto algo suspeito, "o comunique às autoridades".

Ver comentários