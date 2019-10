Tirantes de Ponte Internacional do Guadiana vão ser mudados

Os tirantes da Ponte Internacional do Guadiana, que faz a ligação rodoviária entre Portugal e Espanha, estão a ser todos substituídos.A intervenção, iniciada este mês, "levará ao corte de um dos lados da ponte, com o respetivo basculamento de tráfego, enquanto decorrem os trabalhos de substituição dos tirantes, no lado oposto", revelou a empresa Infraestruturas de Portugal (IP), em ofício enviado à Câmara de Vila Real de Santo António. A empresa adianta que "todos estes trabalhos introduzem grandes constrangimentos na circulação rodoviária".As obras, anunciadas em junho de 2017, tinham um prazo previsto de 525 dias. Já durante os trabalhos, que incidiam sobretudo ao nível do tabuleiro, foi detetada a necessidade de se proceder à substituição integral do sistema de tirantes da ponte. Este entrave levou ao prolongamento da obra, que, segundo oapurou, só deverá ser concluída no ano de 2020. A empresa garante que a intervenção não apresenta "riscos para a segurança de pessoas" que utilizam ou estão perto da estrutura.As obras na Ponte Internacional do Guadiana, que deveriam ter terminado em 2018, obrigaram à suspensão, pela segunda vez, da prova de atletismo ‘X Milhas do Guadiana’.