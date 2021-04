À boleia do processo Sócrates e da decisão controversa de Ivo Rosa, que destruiu a acusação do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) prepara-se para propor a extinção do Ticão, onde está Carlos Alexandre, o juiz que tem estado à frente dos casos mais mediáticos - prendeu Sócrates e Ricardo Salgado, pediu a inquirição de Costa no processo de Tancos e levou por ...