"Tiraste a vida a um jovem, mas não deve ter sido tua intenção": Amigos de ex-árbitro incrédulos

Os amigos do empresário e ex-árbitro Rui Mendes, de 56 anos, que está detido por ter matado um jovem de 24 anos com uma facada no coração, em Casével, estão incrédulos com o homicídio e usaram as redes sociais para lhe prestarem apoio."Rui, o que aconteceu é algo de muito grave, ficas sabendo que estarei sempre aqui", escreveu um amigo, a que outro acrescentou: "Tiraste a vida a um jovem, mas não deve ter sido tua intenção."Presente esta segunda-feira a tribunal, ficou em preventiva, a aguardar a colocação de pulseira eletrónica.n I.J.