"Tirei uma vida e causei sofrimento": Militar que embateu contra ciclista no IP2

"Tirei a vida a uma pessoa, terei que viver com isso o resto da minha vida e sei que causei muito sofrimento", disse esta sexta-feira Filipe Alves, de 36 anos, no Tribunal de Beja. O primeiro-sargento da Força Aérea está a ser julgado pelo homicídio de Jorge Martinho, de 52, a 29 de junho de 2018. A vítima circulava de bicicleta no IP2 quando foi colhida pelo militar, que seguia ao volante de uma viatura civil, alcoolizado. Acusou uma taxa de 1,7 g/l.

O arguido, que admitiu ter estado durante a tarde antes do acidente a beber cervejas num bar da Base Aérea de Beja, disse ainda não se ter apercebido de que tinha atropelado uma pessoa. "Não reparei no que é que embati na altura, sei que embati em algo, mas não sei o quê", afirmou Filipe Alves, assumindo lamentar "imenso" o crime. O militar deixou o local sem prestar assistência. Jorge Martinho foi encontrado por outro ciclista numa valeta.





Filipe Alves, de 36 anos, estava acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio por negligência, mas o juiz alterou esta sexta-feira a qualificação para homicídio por negligência grosseira. A leitura do acórdão ficou marcada para o dia 29 de maio.O arguido é primeiro-sargento da Força Aérea e estava colocado na Base Aérea nº 11, em Beja. Agora está na Base Aérea Nº 6, no Montijo. Encontra-se com termo de identidade e residência e a receber acompanhamento psiquiátrico.O advogado que representa a família de Jorge Martinho pediu esta sexta-feira, no Tribunal de Beja, que o arguido seja condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos. A defesa do primeiro-sargento apelou à pena suspensa e o Ministério Público, alegando que Filipe Alves já tinha sido punido pela Força Aérea com 30 dias de prisão disciplinar, e que a conduta do militar tinha mudado desde o acidente, também defendeu a suspensão.