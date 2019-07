Uma auxiliar da escola Básica 2/3 da Pontinha, em Odivelas, deu o alerta pelas 18h00 de quinta-feira.Diz ter ouvido o que lhe pareceu serem dois disparos, tendo um deles destruído uma janela da escola, onde já não há aulas.A PSP esteve no local e a investigação está agora entregue à Polícia Judiciária de Lisboa.Há a possibilidade da janela ter sido atingida na sequência de uma discussão gerada no bairro vizinho, Olival do Pancas, onde terão sido utilizadas armas de fogo.