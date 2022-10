Uma desavença entre três homens no interior de um café, no Montijo, resvalou para o exterior e um deles, de 27 anos, foi atingido com quatro tiros por um dos rivais. Ficou ferido com gravidade, mas não corre risco de vida. Foi atingido três vezes nas pernas e uma numa mão - num movimento defensivo que lhe poderá ter salvo a vida. O atirador e a pessoa que o acompanhava fugiram e eram esta terça-feira procurados pela Polícia Judiciária de Setúbal.













A tentativa de homicídio ocorreu pelas 22h45 de segunda-feira. A vítima foi atingida por todos os quatro tiros de pistola disparados pelo seu rival e deixada na rua, a sangrar e em sofrimento. Foi imediatamente socorrida e transportada para o Hospital do Barreiro.





Leia também Dois jovens mortos a tiro durante festas de Natal Vizinhos adiantam que na origem do crime poderá ter estado uma troca de palavras relacionada com uma mulher, namorada do agressor. No entanto, dado o silêncio da vítima, a PJ investiga em várias direções em busca do motivo e do atirador.