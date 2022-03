As autoridades detiveram um homem que, em agosto, atingiu um rival na Amadora com um tiro numa perna, que teve de ser amputada, foi esta quarta-feira anunciado.Na sequência de uma discussão num bar, o atirador esperou pela vítima no exterior, encostou a arma à parte superior da perna do ofendido e disparou. Ainda foi tentado um transplante de veia, mas uma infeção generalizada obrigou à amputação da perna.O atirador ficou agora em prisão preventiva.