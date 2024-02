Cada testemunha conta a sua versão e nenhuma coincide. A Polícia Judiciária de Setúbal acredita que a história contada pelos familiares do menino de sete anos que foi, domingo, atingido com um tiro na cara - tendo morrido na madrugada desta segunda-feira no hospital - no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, é falsa.









