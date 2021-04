Tiro trava fuga de gestor algemado no Porto

Um gestor espanhol, de 44 anos, condenado a prisão efetiva por fraude (aguarda cúmulo jurídico de outros processos), foi travado com um disparo para o ar feito por um guarda prisional. O recluso tentou fugir algemado, quando entrava para uma audiência no Tribunal do Bolhão, no Porto.













A juíza que interrogou o espanhol pediu segurança à PSP. José Rosselló regressou a Vale do Sousa, mas deverá passar para a secção de segurança da cadeia de Paços de Ferreira, que fica ao lado. José António Gomez Rosselló, que cumpre pena na prisão de Vale de Sousa, e que chegou a ser diretor-geral da filial portuguesa de uma multinacional espanhola ligada aos transportes, foi levado por três guardas, pelas 16h00 de terça-feira, para um interrogatório.