Menos de 24 horas depois de um juiz de instrução criminal do Porto ter alertado para um “conflito entre grupos rivais”, que são os gangs de Marco ‘Orelhas’ e de Igor Silva - que o filho do primeiro, Renato, de 19 anos, matou domingo de madrugada esfaqueando-o “repetidamente” na festa do título do FC Porto -, dois homens atacaram esta quarta-feira à tarde a tiro uma casa, no bairro do Cerco, da família e que pertenceu à mãe de Marco ‘Orelhas’.









Ver comentários