Dois homens, de 24 e 50 anos, foram hospitalizados sob custódia policial depois de serem atingidos com tiros e golpes de facas durante uma rixa na madrugada deste sábado, quando milhares de pessoas participavam nas largadas de touros de Samora Correia, no concelho de Benavente. Os dois feridos serão detidos assim que tiverem alta – um foi o autor dos disparos, o outro das facadas – de acordo com fonte da GNR.









