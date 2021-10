Tiroteio e três agredidos em bar na Figueira da Foz

A madrugada deste domingo ficou marcada por desacatos graves na Figueira da Foz. Às 03h00, na zona do Bairro Novo, houve dois disparos para o ar com uma arma de fogo, que não fez feridos. Uma hora mais tarde, dezenas de metros mais à frente, o casal proprietário de um bar e uma funcionária foram agredidos por três homens que fugiram.Os suspeitos estavam, segundo a PSP, a urinar à porta do estabelecimento, que estava encerrado, quando foram confrontados pelos donos do espaço. As três vítimas foram hospitalizadas.