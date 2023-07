Tiroteio entre famílias provoca um ferido ligeiro em bairro da Amadora

Um tiroteio ao início da manhã deste domingo entre duas famílias, num bairro da Falagueira, Amadora, provocou um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da PSP de Lisboa.

O oficial de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, disse que a ocorrência se registou entre as sete e as oito da manhã, tendo a polícia sido alertada via linha de emergência 112 para um tiroteio.

Segundo a mesma fonte, terá sido "um ajuste de contas entre duas famílias", tendo havido disparos para uma viatura, acabando um dos vidros partidos a provocar ferimentos numa das mãos de um dos passageiros, um homem.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária e ainda foram identificados os intervenientes, acrescentou a fonte, explicando que é muito difícil obter informações para a identificação porque são "famílias muito fechadas", que se remetem ao silêncio.