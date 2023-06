Um tiroteio junto à estação da Amadora, em Lisboa, fez dois feridos, esta segunda-feira. Um homem ficou com ferimentos no pescoço, mas deu entrada no Hospital Amadora-Sintra pelos próprios meios. Uma outra pessoa ficou ferida numa mão.A PSP foi chamada ao local, mas quando chegou já não encontrou ninguém.A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.Não há, até ao momento, qualquer detenção.