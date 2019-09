Tiroteio próximo de duas escolas leva GNR a montar perímetro de segurança

Um homem efetuou esta terça-feira de manhã vários disparos contra outro no Bairro da Quinta das Mina, na Cidade Sol, em Santo António da Charneca, no Barreiro, levando a GNR a montar um perímetro de segurança.





Ninguém foi atingido. A GNR, alertada pelas 10h00, apreendeu uma arma de fogo e uma faca.



Segundo o comandante Ferreira, do Destacamento do Montijo da GNR, o incidente ocorreu na sequência de um desentendimento entre duas ou mais pessoas, por razões ainda desconhecidas, tendo uma deles efetuado vários disparos com uma arma de fogo.

Os disparos foram efetuados no centro do bairro, próximo do posto e de duas escolas.



Para o local do incidente foram mobilizados 15 efetivos da GNR, que isolaram a área e, entretanto, já recuperaram uma arma de fogo e uma arma branca.



O presumível autor dos disparos pôs-se em fuga, mas já está identificado pelas autoridades.

A PJ de Setúbal investiga.