“Tive medo de não sobreviver”, diz agente da PSP

Quatro arguidos julgados por tentar matar um agente da PSP.

Por Nelson Rodrigues | 09:55

O agente da PSP falou durante cerca de uma hora perante o coletivo de juízes do Tribunal de Vila Nova de Gaia. Contou que foi chamado a uma situação de barulho numa festa, em agosto de 2014, em Vilar de Andorinho, e que foi logo rodeado por várias pessoas.



"Ficaram logo três indivíduos à minha frente e um nas minhas costas. Olhei para o meu colega de patrulha e também estava rodeado. Tentei andar mas fui agarrado e deram-me pancadas na cara", descreveu. Quatro homens respondem por tentativa de homicídio.



O polícia, de 39 anos, relembrou ainda os instantes seguintes em que foi espancado com um tijolo. "Foram socos e pancadas na cabeça. Tentei usar o gás pimenta mas não acertei na cara de ninguém. Depois caí ao chão. Foi quando levei uma pancada bastante forte que me deixou sem sensibilidade à dor. Vi-os de tijolo na mão e sentia o impacto do tijolo na cabeça", contou aos magistrados, recordando o momento em que foi desarmado pelo grupo, todo da mesma família.



"Eles sacaram-me a arma do coldre, mas ficou presa ao fio na mesma. Só tentava puxar a arma enquanto levava pancadas sucessivas na cabeça e pelo corpo todo. Eu hoje podia não estar aqui para contar o que aconteceu. Tive medo de não sobreviver. Felizmente chegaram reforços", disse.



Devido às agressões, o PSP esteve seis meses incapacitado de trabalhar. Atualmente vive com dores permanentes na coluna e sensibilidade no crânio. Pede uma indemnização aos arguidos de 41 mil euros.