Toda a cidade está de luto”, dizia, com o rosto em lágrimas, uma moradora, entre centenas que esta quarta-feira saíram às ruas da Covilhã para receber Fábio Guerra, na chegada do cortejo fúnebre do filho da terra brutalmente assassinado ao tentar pôr fim a uma rixa junto a uma discoteca, em Lisboa. A última homenagem ao agente da PSP, de 26 anos, decorre esta quinta-feira, às 10h30, na Igreja de São José.