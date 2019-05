Todo-o-terreno destruído pelas chamas após incêndio em Portimão

Uma viatura todo-o-terreno ficou destruída na sequência de um incêndio, com origem desconhecida, ocorrido na Praia da Rocha, em Portimão.O alerta para o incêndio no veículo foi dado ao final do dia do passado domingo.Ao que oconseguiu apurar, a viatura estaria estacionada quando as chamas deflagraram.Estiveram envolvidos no combate ao fogo 14 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Portimão e da PSP.A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, mas as causas do fogo ainda são desconhecidas.