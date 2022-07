Todo o território de Portugal Continental vai passar para alerta vermelho, revela Proteção Civil

O comandante da Proteção Civil André Fernandes, fez na tarde desta quarta-feira um balanço sobre os incêndios que estão a afetar o território português.Até às 19h00 foram registados 171 ocorrências, sendo que 27 ainda estão ativos e a ser combatidos por 2654 operacionais, com 793 veículos e 30 meios aéreos.Em específico, e segundo os dados da Proteção Civil, existem quatro grandes incêndios em Pombal com 450 bombeiros; Leiria com 317 operacionais; Faro com 324 bombeiros e Palmela com 460 operacionais a combater as chamas.Desde o dia 8 de julho, foram registados 813 incêndios em Portugal, referiu André Fernandes, acrescentando que os fogos foram combatidos por cerca de 26 mil operacionais, apoiados por 6 917 veículos de combate.O período entre as 12h e as 17h é onde se regista o maior número de ocorrências, avança o comandante."Todo o território vai passar para alerta vermelho e isto nunca aconteceu", afirma, salientando ainda que é uma situação "grave"."Esta é uma situação inédita", finalizou.