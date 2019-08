'Todos contra a violência': Staff da discoteca LICK em Vilamoura homenageia jovem morto a tiro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LICK ® (@lickoficial) a 23 de Ago, 2019 às 8:01 PDT

O 'staff' da discoteca LICK, em Vilamoura, homenagearam esta sexta-feira Lucas Leote, o jovem de 19 anos morto a tiro à entrada daquele espaço noturno.Foi através de uma publicação no Instagram que toda a equipa da LICK prestaram uma homenagem ao ex-colega que se encontrava a fazer a última noite de trabalho de verão quando foi atingido mortalmente por uma bala disparada por um cliente que foi barrado à entrada. Lucas Leotes estava na porta do espaço de diversão noturna a colocar pulseiras.Na publicação é possível ler que "por decisão unânime do staff" a discoteca ia estar fechada durante a noite de sexta para sábado. "Vamos todos fazer desta noite uma homenagem ao nosso colega falecido demonstrando que a violência nunca imperará sobre a nossa liberdade individual", escreveu a equipa da LICK.Recorde que o crime que vitimou Lucas Leote aconteceu por volta das 03h30 da madrugada de sexta-feira. O suspeito, identificado pelas autoridades como sendo António Tavares, de 19 anos, tentou entrar na discoteca com a namorada e amigos mas foi barrado à entrada pelo porteiro. Revoltado, foi ao carro buscar uma pistola, colocou um capacete e disparou três ou quatro tiros na direção dos seguranças e dos elementos do staff que estavam à porta.Lucas Leote era uma das pessoas e foi atingido por uma das balas no pescoço. Foi socorrido pelo INEM e Bombeiros de Albufeira. No entanto, acabou por morrer já no Hospital de Faro.O atirador fugiu depois do crime e estava esta sexta-feira a ser procurado pela Polícia Judiciária, com o apoio da GNR e PSP, numa operação de caça ao homem em todo o País.