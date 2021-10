Mais de 14 anos passados do desaparecimento de Madeleine McCann, Gonçalo Amaral mantém a tese de que os pais e os amigos que os acompanhavam estão envolvidos no caso – “há indícios de simulação de rapto” – e acusa as autoridades policiais e judiciais alemãs de mentirem para fazer encaixar Christian Brueckner no perfil de “suspeito perfeito”.