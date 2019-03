Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tomar atribui galardão a diretor-adjunto da PJ

Medalhas de mérito, valor desportivo e de valor e altruísmo entregues a 20 personalidades.

Por Isabel Jordão | 10:16

Asessão solene do Dia do Município de Tomar, que esta sexta-feira completou 859 anos, ficou marcada pela entrega da Medalha de Honra a Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária (PJ), que se emocionou ao recordar a família, a infância e a juventude passadas na cidade, entre o rio, o jardim, a mata e o castelo.



"Devo a minha circunstância original a Tomar", disse Carlos Farinha ao receber a distinção, que partilhou com "as mulheres e os homens que constituem a PJ, sem os quais não teria crescido profissionalmente e desenvolvido competências".



Antes de terminar, Carlos Farinha reafirmou os "valores relevantes" da instituição, como a "descoberta da verdade, a coragem moral, o compromisso com o serviço público, o contributo ético, a polícia cientifica, a inovação e o conhecimento".



Em dia de festa, a Câmara de Tomar distinguiu ainda 20 personalidades e empresas do concelho, com as medalhas de mérito, de valor desportivo e de valor e altruísmo.



No discurso que antecedeu a entrega das distinções, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, apresentou a "estratégia global" de desenvolvimento do concelho, que destaca "Tomar enquanto território central, cultural, criativo, inovador, com qualidade de vida e cosmopolita".



A cidade prepara-se para acolher, em julho, a Festa dos Tabuleiros, "o maior chamariz de Tomar", candidata a Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. A cultura é o "traço de união entre os povos", sendo Tomar um dos concelhos apoiantes do projeto "Leiria Capital Europeia da Cultura".