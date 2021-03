Tonelada de cocaína apreendida no Brasil vinha para Portugal

A Polícia Federal e a Autoridade Aduaneira brasileiras prenderam um comando de seis homens fortemente armados no porto de Santos, estado de São Paulo, momentos após estes terem colocado 32 malas com mais de uma tonelada de cocaína (1111 quilos) no interior de um contentor, que viria de barco para Portugal.



Um funcionário portuário também foi preso, por conivência com os traficantes. O cargueiro iria fazer escala no porto belga de Antuérpia, antes de chegar ao nosso país.