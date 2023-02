Toneladas e toneladas de lixo. Um trabalho de limpeza que será demorado e que obrigará à ajuda da Polícia Municipal do Porto. Depois do programa ‘Doa a quem Doer’, da CMTV, ter denunciado que as antigas instalações da Messe Militar eram abrigo de toxicodependentes, o Ministério da Defesa fez finalmente alguma coisa.









Ver comentários