António Freitas Silva, 72 anos, conhecido como ‘Toni do Penha’, vai voltar a ser julgado pelo homicídio de Fernando Ferreira, em 2020, em Guimarães.O antigo empresário da noite, condenado a sete anos de prisão no processo em que era arguido pela morte de ‘Conde’, viu a Relação de Guimarães decretar a repetição do julgamento.Em causa "contradições insanáveis" no que toca às causas da morte.