Tony Carreira está "em observação" no hospital de Faro após sofrer enfarte do miocárdio

Tony Carreira mantém-se "em observação" após ter dado entrada esta quarta-feira no Hospital de Faro com um enfarte do miocárdio.O cantor foi submetido ainda durante esta quarta-feira a um cateterismo cardíaco para desentupir a artéria coronária, que se encontrava 80% obstruída.Tony Carreira entrou naquela unidade hospitalar pela 'via verde coronária', o que possibilitou uma rápida intervenção.O irmão do cantor, José Antunes, Graças a Deus ele está a recuperar bem" , disse à revista 'TV7 Dias'.