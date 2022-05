A mulher, de 60 anos, que trabalhou como alternadeira no bar Tropical II, no Porto, não sabe ler nem escrever. É arguida num processo em que estão em causa crimes de burla informática e branqueamento de capitais por, alegadamente, ter ajudado mãe e filho, gerentes do espaço, a enganar 35 clientes e a sacar-lhes mais de 250 mil €.









