Tornado arrasta barcos e chuva inunda tribunal no Algarve

Fenómeno extremo virou embarcações e provocou estragos em carros e esplanada.

Mais de uma dezena de embarcações foram ontem arrastadas por um minitornado, na doca de Faro, causando também estragos em viaturas e destruindo uma esplanada. A chuva forte provocou ainda inundações no Tribunal de Loulé, que levaram ao encerramento do edifício por questões de segurança, e pequenas ocorrências em Portimão e Albufeira.







Segundo o CM apurou junto do comandante da Capitania do Porto de Faro, Nuno Cortes Lopes, o fenómeno terá começado a formar-se na praia de Faro, por volta das 17h10, sem provocar danos pessoais. "Dez ou 15 embarcações que estavam fundeadas viraram-se ao contrário, mas nenhuma está à deriva", confirmou o também comandante da Zona Marítima do Sul, acrescentando que, para já, não existe perigo para outras embarcações fundeadas.



O vento forte destruiu ainda os vidros que ladeiam uma esplanada situada em frente à doca de Faro, partindo também vidros de viaturas que se encontravam estacionadas no local. Segundo revelou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, Tomás Valente, foram registadas "nove ocorrências", relacionadas com a passagem do "fenómeno extremo de vento", na sua maioria "quedas de árvores e telhas".



Em Loulé, a chuva obrigou ao encerramento do tribunal, depois de a Proteção Civil ter concluído que as instalações "não reuniam as condições de segurança adequadas aos seu funcionamento" e que "havia risco para funcionários e utentes", confirmou ao CM o juiz presidente da Comarca de Faro, Sénio Alves.



Em Albufeira, os bombeiros tiveram que intervir após pequenas inundações devido à chuva forte. Em Portimão, foram registadas quedas de árvores e de andaimes.