Um tornado de baixa intensidade atingiu esta sexta-feira o município de Constância, no distrito de Santarém.De acordo com o comandante dos Bombeiros de Constância, houve danos na EN 18 devido a queda de árvores na estrada, levando ao condicionamento do trânsito.Na zona florestal, algumas árvores de grande porte também caíram, deitando o poste de eletricidade a baixo.A zona de Constância está sem eletricidade e sem rede de telecomunicações, mas já estão a ser feitos trabalhos para a sua reposição.