Torre danificada deixa Rádio Universidade de Coimbra sem emissão

Também se registaram alguns danos no contentor que faz parte do emissor.

19:26

A torre emissora da Rádio Universidade de Coimbra, de 66 metros, ficou "completamente danificada" com a tempestade Leslie, informou este domingo a direção daquela rádio, que estima um prejuízo de perto de 30 mil euros.



Quem sintonizasse nos 107.9 FM da Rádio Universidade de Coimbra (RUC) a partir das 23h00 da noite de sábado, apenas ouviria estática, devido à tempestade Leslie, que afetou a região Centro, com especial incidência no distrito de Coimbra.



A torre emissora da RUC, com uma altura de 66 metros e situada no Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, "caiu e está completamente danificada. É irrecuperável", afirmou à agência Lusa o presidente da rádio, João Aveiro.



Segundo o responsável, também se registaram alguns danos no contentor que faz parte do emissor, mas os prejuízos estarão centrados na reposição da torre.



"Ainda não temos orçamentos oficiais, mas tudo indica para um valor perto dos 30 mil euros. Para além de repor a torre, há custos associados à limpeza e ao licenciamento de novo equipamento", acrescentou João Aveiro.



De momento, a RUC, uma rádio com 32 anos maioritariamente composta e gerida por estudantes universitários de forma voluntária, está a analisar a possibilidade de colocar uma torre temporária para regressar à emissão FM.



"Na melhor das hipóteses, teremos uma torre temporária a funcionar ainda esta semana. Na pior das hipóteses, teremos de esperar por licenciamento e financiamento para repor a torre permanente, o que pode demorar meses", sublinhou o presidente da rádio.



João Aveiro explicou que a estrutura estava em boas condições e tinha sido revista há pouco tempo, apontando como causa da queda da torre o embate de várias árvores naquela infraestrutura.



De momento, a RUC pretende falar com a Universidade de Coimbra (o terreno onde está situada a torre é daquela instituição de ensino superior), com a Associação Académica de Coimbra e com a Câmara Municipal, por forma a encontrar uma solução de financiamento para repor a emissão FM.



Além dos apoios de entidades locais, a Rádio Universidade de Coimbra está também a discutir a possibilidade de agendar um concerto solidário, em que parte dos lucros possam reverter para "a RUC para poder continuar a cumprir o seu dever", bem como uma angariação de fundos.



A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.



Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.