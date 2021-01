Torres Vedras pede ajuda internacional ao Governo por "situação potencialmente catastrófica"

O agravamento de casos em Torres Vedras levou esta terça-feira o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, a pedir ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que ative a ajuda internacional de modo a reforçar com recursos humanos o Hospital de Torres Vedras que tem atualmente apenas cinco médicos e dez enfermeiros.O Hospital está numa "situação difícil", avança o comunicado enviado pela autarquia, que foi agravada pela redução de capacidade de resposta dos restantes hospitais do País.A autarquia garante "transporte, alimentação, estadia e remuneração por um período de 15 dias" a profissionais de saúde que se disponibilizem para ajudar e alerta que, sem este reforço, o hospital corre o risco de ter de enfrentar uma "situação potencialmente catastrófica".Recorde-se que Portugal tem batido recordes de internamentos nos últimos dias, situação que, alertou a ministra da saúde, não tenderá a melhorar nos próximos dias.Em Torres Vedras havia à data de domingo, dia 24, 1364 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2. A somar à situação, há um surto ativo no Hospital de Torres Vedras que registava, na mesma data, 108 casos e 24 mortes.