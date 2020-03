Torturam homem no pénis e mamilo e só são travados em Espanha

Impuseram à vítima "um tratamento cruel, degradante e desumano", que lhe causou "lesões físicas causadoras de doença particularmente dolorosa". É assim que o Ministério Público (MP) descreve a atuação de dois homens, de 20 e 31 anos, que começam hoje a ser julgados no Tribunal de Portimão por sequestro e roubo.De acordo com a Acusação a que oteve acesso, os arguidos, britânicos, que se encontram em prisão preventiva, começaram por ameaçar um homem, de 45 anos, num armazém da cidade, com uma pistola, para o obrigar e entregar dinheiro e outros objetos de valor. Insatisfeitos com o que conseguiram, levaram-no, na bagageira de um Mercedes, para uma casa em ruínas em Malhadais, Boliqueime.Os factos ocorreram dia 2 de outubro de 2018. A vítima foi torturada pelos arguidos. Estes, segundo o MP, colocaram "uma pinça de cabos de bateria numa orelha, num dedo, num mamilo e ainda no pénis da vítima", ao mesmo tempo que lhe desferiam socos e pontapés no corpo. "Em face das dores que estava a sofrer", a vítima revelou ter "oito mil euros em casa".Os arguidos roubaram ainda ouro. A vítima escapou e pediu ajuda numa casa próxima. Os arguidos fugiram e foram detidos em Espanha.