A alto quadro da Autoridade Tributária detida terça-feira pela PJ por, em esquema com um advogado, mentir em tribunal para safar caloteiros, ficou em liberdade mas suspensa de funções, por ordem de um juiz.O mesmo aconteceu ao advogado António Taveira.Estão ainda ambos proibidos de contactos um com o outro.A investigação acredita que a alto quadro do Fisco recebia subornos em troca de informação.