Touro mata homem na Guarda

Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda.





Um homem, de 40 anos, foi morto por um touro esta segunda-feira na aldeia de Reigada, emSegundo o que oconseguiu apurar, o homem foi tratar dos animais quando chegou do trabalho.Após estranhar a demora do homem, a mulher foi à procura dele. Quando chegou ao local encontrou apenas o trator da vítima.Percebeu depois que o animal estava a impedir a entrada num barracão onde se encontrava o homem. Foi neste local que o touro investiu sobre o homem, deixando-o em estado grave.Foram de imediato acionados os bombeiros e a GNR.Quando os operacionais chegaram ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação sem sucesso e o óbito acabou por ser declarado no local.O animal foi posteriormente abatido.