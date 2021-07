Um trabalhador agrícola, de 35 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de ferimentos provocados pela queda de uma árvore numa herdade do concelho de Gavião.





Segundo fonte da GNR de Portalegre, o alerta foi dado pelas 7h15 e o acidente ocorreu no interior de uma herdade. Por se tratar de um acidente de trabalho foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar a ocorrência.