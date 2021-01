Trabalhador agrícola morre em despiste de trator em Mafra

Um homem de 49 anos morreu pelas 15h00 deste sábado, em sequência do despiste do trator em que realizava trabalhos agrícolas, em Sobral da Abelheira, Mafra.O alerta foi dado por familiares da vítima, e levou à rápida mobilização de um dispositivo constituído por 16 operacionais e 6 viaturas, dos bombeiros e GNR de Mafra, do INEM, e uma Viatura Médica do Hospital de Torres Vedras.Apesar dos primeiros socorros prestados ao trabalhador agrícola, o óbito veio a ser declarado.Fonte da GNR disse ao CM que ainda se investigam as causas do acidente. A vítima poderá ter sido acometida de doença súbita, já que o trator não o atingiu no momento em que se despistou e tombou.